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19:53, 28 мая 2024Экономика

Климатический кризис прибавил месяц аномальной жары

NYT: за год из-за климатического кризиса накопился почти месяц аномальной жары

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

За 2023 год накопился почти месяц аномально жарких дней. Причина в климатическом кризисе, пишет New York Times (NYT) со ссылкой на совместный доклад компаний Climate Central, World Weather Attribution и Климатического центра Красного Креста.

В прошлом году мир пережил 26 дней с рекордно высокой температурой. При этом с мая 2023-го жители планеты испытали как минимум 31 аномально знойный день. Количество зависит от региона: в одних странах это две или три недели, тогда как в Колумбии, Индонезии и Руанде число достигает 120 дней. В Соединенных Штатах зафиксировали 39 рекордно жарких дней. В целом экстремальные температуры в прошлом году наблюдались в 90 странах во всех частях света, кроме Антарктиды.

Ранее ученые назвали причину возникновения аномально жаркой погоды. Ученые связывают это с таянием арктических льдов, что усиливает амплитуду природного феномена Эль-Ниньо. Его действие сходит на нет с марта, и осенью на его смену придет Ла-Нинья. Этот феномен характеризуется аномальным понижением температуры вод Тихого океана.

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      Виктория Клабукова
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