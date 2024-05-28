Климатический кризис прибавил месяц аномальной жары

NYT: за год из-за климатического кризиса накопился почти месяц аномальной жары

За 2023 год накопился почти месяц аномально жарких дней. Причина в климатическом кризисе, пишет New York Times (NYT) со ссылкой на совместный доклад компаний Climate Central, World Weather Attribution и Климатического центра Красного Креста.

В прошлом году мир пережил 26 дней с рекордно высокой температурой. При этом с мая 2023-го жители планеты испытали как минимум 31 аномально знойный день. Количество зависит от региона: в одних странах это две или три недели, тогда как в Колумбии, Индонезии и Руанде число достигает 120 дней. В Соединенных Штатах зафиксировали 39 рекордно жарких дней. В целом экстремальные температуры в прошлом году наблюдались в 90 странах во всех частях света, кроме Антарктиды.

Ранее ученые назвали причину возникновения аномально жаркой погоды. Ученые связывают это с таянием арктических льдов, что усиливает амплитуду природного феномена Эль-Ниньо. Его действие сходит на нет с марта, и осенью на его смену придет Ла-Нинья. Этот феномен характеризуется аномальным понижением температуры вод Тихого океана.