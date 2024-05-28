Женщина вернулась из магазина и обнаружила на спине сперму

В США женщина подала в суд на магазин из-за обнаруженной на спине спермы

В Хьюстоне, США, женщина обнаружила на спине сперму, когда вернулась из магазина Dollar Tree. После этого, как сообщает Fox 26, она подала в суд на всю торговую сеть, потребовав 250 тысяч долларов в качестве компенсации.

Женщина стояла в одном из проходов магазина River Oaks Dollar Tree, когда со спины к ней подошел мужчина. Он начал шептать ей на ухо, что хочет с ней сделать в сексуальном плане. «Я не могла поверить в то, что происходит. Я запаниковала, сказала ему, как он мерзок, и убежала к подруге в другой проход», — рассказала женщина.

Как утверждает пострадавшая, пока женщины стояли в очереди, тот мужчина гримасничал, смотря на нее. Затем он вышел из магазина, сел на велосипед и уехал. Уже на улице она почувствовала на спине мокрую и липкую субстанцию. Ее подруга сказала, что это сперма. Женщины вытерли ее купленными салфетками. Позднее пострадавшая вернулась в магазин. Когда она рассказала менеджеру о произошедшем, тот, по ее словам, ответил по-испански, что это уже третий подобный случай за последние четыре дня.

Как пишет Law and Crime, позже охранник магазина проехал с ней на машине для гольфа по ближайшим улицам. Он предположил, что домогавшийся ее мужчина может быть одним из бездомных, живущих рядом с магазином. Охраннику и женщине не удалось найти никого похожего.

Женщина сообщила об инциденте в полицию Хьюстона и предоставила в качестве улике испачканные спермой салфетки. Она также попросила у магазина записи с камер видеонаблюдения, однако ее запрос отклонили. Женщина призналась, что теперь боится мужчин и страдает от кошмаров.

Адвокаты пострадавшей заявляют, что в случившемся виновата сеть магазинов. Согласно их заявлению, Dollar Tree нанимает недостаточное количество работников, поэтому там часто случаются кражи, сексуальные домогательства и другие преступления. Они обвиняют руководство магазина в том, что после случившегося оно не вызвало полицию, не приняло никаких мер безопасности и не предупредило других покупателей о возможных домогательствах.

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