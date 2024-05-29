«Воспламеняющая взглядом» избавилась от дома всего за месяц

NYP: актриса Дрю Бэрримор смогла продать дом в Хэмптоне всего за месяц

Голливудская актриса Дрю Бэрримор смогла избавиться от дома в Хэмптоне всего за месяц. Изначально усадьба оценивалась в 8,45 миллиона долларов (754,2 миллиона рублей), пишет New York Post (NYP).

Знаменитость приобрела особняк в 2019 году за 5,5 миллиона долларов и вскоре затеяла масштабную реконструкцию. Здание было построено в 20-х годах прошлого века. Двухэтажный дом с шестью спальнями и пятью ванными вырос из амбара.

После ремонта в поместье остались оригинальные мансардные потолки и деревянные балки. Панорамные окна и французские двери заполняют комнаты светом. Особое очарование усадьбе придает камин. Прямо из дома можно выйти на палубу у личного бассейна. На участке в 0,6 гектара также расположились гостевой домик, огород, цветочный сад и корт для игры в бочче.

Ранее Бэрримор, прославившаяся в детстве благодаря фильмам «Инопланетянин» и «Воспламеняющая взглядом», продала особняк в Калифорнии. В этом доме кинозвезда провела свою третью свадьбу, но памятное событие не позволило актрисе продать жилье по желанной цене.