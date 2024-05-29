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15:41, 29 мая 2024Из жизни

Хакеры взломали Christieʼs и украли данные о самых богатых коллекционерах

Хакеры взломали сайт аукционного дома Christieʼs и украли данные коллекционеров

Фото: Unsplash

Группа хакеров RansomHub взломала сайт аукционного дома Christieʼs и украла информацию о самых богатых коллекционерах. Об этом сообщает New York Times.

Их обращение с именами и датами рождения клиентов Christieʼs появилось в даркнете 27 мая. Специалисты по кибербезопасности считают его правдоподобным. Финансовые данные также могли стать добычей злоумышленников. Хакеры запустили обратный отсчет, который должен дойти до нуля в конце мая. После этого они намерены раскрыть «важную личную информацию» клиентов и владельцев Christieʼs.

Преступники якобы требовали от аукционного дома выкуп, пытаясь «прийти к разумному решению». Однако представители Christieʼs отказались от переговоров. При этом в случае публикации конфиденциальной информации аукционный дом понесет огромные убытки из-за штрафов, а также — значительные репутационные риски.

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В Christieʼs заявили, что хакеры получили нелегальный доступ к части базы данных и «завладели некоторым ограниченным количеством персональных данных, касающихся некоторых наших клиентов». Сейчас компания уведомляет о случившемся власти и связывается с пострадавшими клиентами.

Кибератака произошла в начале мая, за несколько дней до весенней распродажи. В Christieʼs первоначально приуменьшили масштабы случившегося, назвав атаку «инцидентом с технологической безопасностью». Клиенты компании узнали о случившемся от журналистов.

Ранее сообщалось, что в австралийском городе Брисбен хакеры взломали уличный рекламный щит и в течение трех с половиной минут показывали на нем порно. Сотрудники компании добавили, что сообщили о произошедшем в полицию.

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      Антонина Черташ
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