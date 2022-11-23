Уличный билборд начал показывать порно

В Австралии хакеры взломали билборд и несколько минут показывали на нем порно

В австралийском городе Брисбен неизвестные хакеры взломали уличный рекламный щит и в течение трех с половиной минут показывали на нем порно. Об этом сообщает The Guardian.

Билборд находится рядом с оживленной дорогой и принадлежит медиакомпании GOA. По словам оператора наружной рекламы, трансляция началась в 9:23 утра в воскресенье, 20 ноября, длилась несколько минут и содержала «неприемлемый контент сексуального характера». «В течение нескольких минут после того, как произошла утечка информации, наши IT-специалисты остановили трансляцию и начали расследование», — говорится в заявлении компании.

Сотрудники компании добавили, что сообщили о произошедшем в полицию, которая заявила, что ведет расследование. Представители GOA выразили сожаление в связи с инцидентом. «Произошедшее могло причинить вред людям, которые стали свидетелями этой трансляции. Мы также осознаем, что среди свидетелей могли быть дети и подростки», — говорится в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что в Индонезии школьный учитель по ошибке отправил младшеклассникам порнографическое видео. Промах был замечен лишь спустя два часа, когда время для удаления отправленного сообщения уже истекло.