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16:58, 29 мая 2024Путешествия

Полиция Турции подвергла британских туристов пыткам и изнасилованию

Фото: Rmznbld / Shutterstock / Fotodom

Британская пара туристов отправилась в Турцию, чтобы отметить день рождения девушки, и подверглась пыткам и изнасилованию. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 30-летний мужчина и его 23-летняя партнерша из Уэст-Мидлендса прилетели в Анталью 10 мая. Утро следующего дня они провели в прибрежном кафе, но вернуться в отель так и не смогли. По дороге туда им преградила путь полицейская машина. Оттуда вышли шесть офицеров, заявив, что паре нужно отправиться в полицейский участок.

Как только они прибыли на место, туристов сразу же разделили и оставили в отдельных комнатах. Обоих подвергли пыткам, избиению и обливанию холодной водой. Мужчина рассказал, что слышал из соседней комнаты крики своей девушки, которую насиловали. В это время сам он лежал со скованными руками на холодном полу после избиения.

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Когда пара уже отчаялась выбраться из заточения, пришел еще один полицейский и решил разобраться в происходящем. Британцев немедленно освободили, но у них отобрали все вещи, включая телефоны и деньги. Они решили уехать сразу на следующий день, однако в вестибюле гостиницы их ожидали похитители. Те молча наблюдали за тем, как британцы покидают гостиницу.

Кроме того, в аэропорту к ним подошел незнакомец и дал им мобильный телефон. На другом конце говорил один из похитителей, который угрожал им и велел молчать. Уже в Великобритании туристы смогли заявить о случившемся в полицию. Они ожидают справедливого суда над нападавшими.

Ранее охранники бара в Таиланде жестоко избили туристов из Великобритании и попали на видео. Отдыхающие начали спорить с работниками заведения по поводу счета и обвинили их в обмане.

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      Марк Успенский
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