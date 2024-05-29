Киев проигнорировал запрет на удары американским оружием по территории России. ВСУ обстреляли объект рядом с Краснодаром

AFP заявило, что Украина ударила вблизи Краснодара западным оружием

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали американское оружие для удара по целям в России вопреки запретам Вашингтона. Это выяснило агентство France-Presse (AFP).

В частности, упоминается эпизод, когда переданным оружием был обстрелян объект к западу от Краснодара. При этом не уточняется, какой именно тип вооружений применялся для атаки.

Украина просит снять запрет на удары западным оружием по России

21 мая президент Украины Владимир Зеленский высказался, что США и Европейский союз (ЕС) должны разрешить Украине наносить артиллерийские удары по России с помощью западного оружия. «Так из-за чего же разговор о вовлечении стран НАТО в войну? Такой проблемы нет. Сбейте то, что находится в небе над Украиной и дайте нам оружие, чтобы мы могли использовать его против российских войск на границах», — заявил украинский лидер. Он добавил, что для противостояния России Киеву также требуются западные самолеты и истребители.

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко также заявил, что США следует снять запрет на использование поставляемого американцами оружия для нанесения ударов по территории России. Он назвал существующее ограничение абсолютно несправедливым. По его мнению, эта мера «поможет предотвратить новое наступление Москвы», и Киеву было бы «выгодно», если бы администрация президента США Джо Байдена изменила свою позицию.

Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко предположил, что Украина будет вынуждена «случайно» наносить удары западным оружием по территории России, если ей не дадут официального разрешения на это. «Или мы серьезные партнеры — и Запад прекращает бояться собственной тени, дает нам "добро", и Украина начинает активно подавлять соответствующим оружием объекты военного плана в глубине России, чтобы обезопасить себя. Или мы будем вынуждены это делать сами, делая вид, что так получилось случайно», — сказал дипломат.

Однако США остаются непреклонны. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх указала, что украинская армия может добиться успехов и без нанесения ударов вглубь России, отметив, что Киеву передают множество американского оружия.

За снятие запрета выступил генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине бить западным оружием по территории России. Он попросил союзников подумать о снятии ограничений на использование переданного Киеву дальнобойного оружия.

Я считаю, что эти ограничения должны быть отменены. Но эти ограничения принимаются на национальном уровне. И это решение останется на национальном уровне Йенс Столтенберг генсек НАТО

Глава блока указал, что Киеву следует самостоятельно решать, как использовать переданное вооружение, поскольку оно «перестает быть оружием НАТО и становится оружием Украины».

Комментируя слова генсека альянса, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО занимается повышением градуса эскалации. Он указал, что это не могло быть лишь личным мнением Столтенберга, так как он является официальным лицом. «НАТО заигрывает с военной риторикой, впадает в "военный экстаз". Это та реальность, с которой нам нужно иметь дело и дальше», — резюмировал пресс-секретарь российского лидера.