Лукашенко приостановил ДОВСЕ

Президент Белоруссии Лукашенко подписал закон о приостановлении действия ДОВСЕ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.

Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила соответствующий законопроект 6 мая. Ранее в Минске заявили, что после объявления стран НАТО о желании бессрочно приостановить действие этого договора он фактически перестал функционировать.

В апреле глава департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко объяснил, что приостановка членства Белоруссии в ДОВСЕ коснется квот по личному составу и военной технике. «Для Республики Беларусь это не превышение 100 тысяч личного состава. Также наличие танков не выше 1800 единиц, 2600 боевых бронированных машин, 1615 единиц артиллерии, 294 боевых самолетов и 80 боевых вертолетов», — заявил он, отметив, что численность личного состава Вооруженных сил Белоруссии составляет 65 тысяч. Кратного увеличения вооружения и военной техники, отметил Ревенко, в ближайшем будущем не предвидится. Также, по словам главы департамента, приостановка участия в ДОВСЕ будет означать отказ от мер контроля, осуществляемых в отношении других государств и в отношении Белоруссии со стороны других стран.

7 ноября 2023 года Россия вышла из ДОВСЕ. В МИД подчеркнули, что Москва не сожалеет по этому поводу и считает себя абсолютно правой в данном решении. В мае Россия денонсировала договор. Тогда же замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что коллективный Запад своими действиями сделал для России невозможным участие в договоре. Дипломат объяснил выход России присоединением Финляндии и Швеции к НАТО.