Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:34, 29 мая 2024Путешествия

Оценена ситуация с отказами россиянам в вылете за рубеж из-за ошибок в паспортах

РСТ: массовые отказы в вылете за рубеж за ошибки в паспортах не фиксируются

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Массовые случаи отказов российским туристам в вылете за рубеж из-за ошибок в загранпаспортах не фиксируются. Так ситуацию оценил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор и основатель «Юридического агентства Персона Грата» Георгий Мохов, его слова приводит «Интерфакс».

Эксперт отметил, что подобные случаи действительно участились, однако не носят массового характера. Более того, он напомнил, что в 2023 году в федеральный закон были приняты поправки о порядке выезда и въезда в Россию, а также соответствующие нормативы о порядке изъятия загранпаспортов при их недействительности.

«То есть ошибки были и раньше, но это не приводило к тому, что загранпаспорт изымался у гражданина прямо на пограничном контроле с составлением соответствующего уведомления и протокола об изъятии заграничного паспорта», — добавил Мохов.

Материалы по теме:
«Я будто сам вырыл себе могилу» Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
«Я будто сам вырыл себе могилу»Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
10 декабря 2021
Обратная сторона рая. Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
Обратная сторона рая.Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
24 апреля 2022

По словам специалиста, то, что раньше оставалось незамеченным, в настоящее время может закончиться потерей отдыха и денег. Поэтому он призвал путешественников проверять данные в паспортах и менять при необходимости.

«Но если выяснится, что ошибка была допущена органом, выдавшим загранпаспорт, то в этом случае есть основания через суд взыскать стоимость тура и авиабилетов», — вице-президент РСТ.

Ранее очередной российский турист лишился отпуска за границей из-за ошибки в проездном документе. Россиянка рассказала, что ее 72-летний муж в конце апреля собирался лететь в Турцию из аэропорта Внуково. Мужчину не выпустили из страны, а его загранпаспорт изъяли из-за неверного написания буквы «И» на латинице — ее перевели как IA.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      В Иране исключили падение вертолета президента из-за диверсии

      Суд над Трампом в Нью-Йорке перешел в завершающую стадию

      В Армении назвали условие возобновления вещания российского Первого канала

      Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по ключевой ставке в 2024 году

      Цены на летние туры на юг России сравнили со стоимостью отдыха в Турции

      На блогера Mellstroy повторно подали в суд на 10 миллионов рублей

      В ВСУ раскритиковали американские танки Abrams

      Звезду фильма «Любовь и голуби» госпитализировали с кинофестиваля

      Анна Седокова показала фото без штанов

      Блинкен высказался о стратегии Запада в поддержке Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше