Оценена ситуация с отказами россиянам в вылете за рубеж из-за ошибок в паспортах

РСТ: массовые отказы в вылете за рубеж за ошибки в паспортах не фиксируются

Массовые случаи отказов российским туристам в вылете за рубеж из-за ошибок в загранпаспортах не фиксируются. Так ситуацию оценил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор и основатель «Юридического агентства Персона Грата» Георгий Мохов, его слова приводит «Интерфакс».

Эксперт отметил, что подобные случаи действительно участились, однако не носят массового характера. Более того, он напомнил, что в 2023 году в федеральный закон были приняты поправки о порядке выезда и въезда в Россию, а также соответствующие нормативы о порядке изъятия загранпаспортов при их недействительности.

«То есть ошибки были и раньше, но это не приводило к тому, что загранпаспорт изымался у гражданина прямо на пограничном контроле с составлением соответствующего уведомления и протокола об изъятии заграничного паспорта», — добавил Мохов.

По словам специалиста, то, что раньше оставалось незамеченным, в настоящее время может закончиться потерей отдыха и денег. Поэтому он призвал путешественников проверять данные в паспортах и менять при необходимости.

«Но если выяснится, что ошибка была допущена органом, выдавшим загранпаспорт, то в этом случае есть основания через суд взыскать стоимость тура и авиабилетов», — вице-президент РСТ.

Ранее очередной российский турист лишился отпуска за границей из-за ошибки в проездном документе. Россиянка рассказала, что ее 72-летний муж в конце апреля собирался лететь в Турцию из аэропорта Внуково. Мужчину не выпустили из страны, а его загранпаспорт изъяли из-за неверного написания буквы «И» на латинице — ее перевели как IA.

