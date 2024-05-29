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15:08, 29 мая 2024Путешествия

Очередной россиянин лишился отпуска в Турции из-за ошибки в загранпаспорте

У россиянина изъяли загранпаспорт из-за неверного написания «И» на латинице

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Очередной российский турист лишился отпуска за границей из-за ошибки в проездном документе. Об этом пишет Telegram-канал «Эмигрицепс».

Подписчица канала рассказала, что ее 72-летний муж в конце апреля собирался лететь в Турцию из аэропорта Внуково. По ее словам, мужчину не выпустили из страны, а его загранпаспорт изъяли из-за неверного написания буквы «И» на латинице — ее перевели как IA.

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Жена путешественника добавила, что ее супруг в феврале уже летал по этому паспорту в Ташкент. Теперь из-за ошибки в проездном документе у туриста пропали 100 тысяч рублей.

Юрист Игорь Косицын в беседе с порталом TourDom пояснил, что различные варианты транслитерации одного и того же имени или фамилии не могут быть основанием для изъятия загранпаспорта при условии, что их звучание не меняется. Он отметил, что, например, имя Юлия может быть транслитерировано как Iuliia или Yuliya, а вот если имя Иван будет транслитерировано как Iavan, это уже станет ошибкой.

Ранее у другого россиянина, собиравшегося в Турцию, при прохождении границы в аэропорту Домодедово отобрали загранпаспорт. В документе была ошибка: в графе места рождения указан несуществующий «Ямало-Немецкий автономный округ».

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      Марина Черняк
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