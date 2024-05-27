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18:33, 27 мая 2024Путешествия

У очередного россиянина изъяли загранпаспорт из-за опечатки

У россиянина в Домодедово изъяли загранпаспорт из-за опечатки в месте рождения

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Очередного россиянина не выпустили из страны и изъяли у него загранпаспорт из-за опечатки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, турист по имени Магсуд должен был лететь в отпуск с семьей из Москвы в Стамбул. Но при прохождении границы в аэропорту Домодедово у него отобрали документ, в котором была допущена бюрократическая ошибка: в графе с местом рождения был указан несуществующий «Ямало-Немецкий автономный округ».

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Путешественник рассказал, что до этого он уже четыре года пользовался этим же паспортом и летал с ним за границу. «Буквально три месяца назад вернулся из Египта. У меня была путевка с женой на двоих. Но супруга тоже решила со мной остаться в Москве. Тур сгорел», — пожаловался россиянин.

Уточняется, что мужчина получал паспорт в 2020 году в МФЦ районов Богородское и Метрогородок.

Ранее еще одна россиянка лишилась отпуска в Турции из-за опечатки в загранпаспорте. В документе москвички была указана фамилия Деденёва, в то время как в системе миграционного учета она значилась как Деденева.

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      Алина Черненко
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