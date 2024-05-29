Российскую журналистку Лойко включили в перечень Росфинмониторинга

Сотрудницу SOTA Лойко включили в перечень Росфинмониторинга

Сотрудницу SOTA (признана Минюстом России иноагентом) Анну Лойко включили в перечень террористов и экстремистов Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга). Ее фамилия появилась в соответствующем списке на сайте федерального органа.

В ноябре 2023 года Тимирязевский суд Москвы санкционировал заочный арест журналистки Лойко. Она проходит по уголовному делу, возбужденному по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

По версии следствия, журналистка опубликовала в Telegram-канале текст, оправдывающий идеологию запрещенной в России террористической организации.

RT указывал, что Лойко попала под следствие за статью трехлетней давности о запрещенной в России террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). Журналистка находится в Грузии.