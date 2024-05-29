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12:38, 29 мая 2024Россия

В Петербурге установили памятник Пригожину в полный рост

47news: в Петербурге на могиле Пригожина установили памятник ему в полный рост

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

В Санкт-Петербурге на могиле основателя ЧВК «Вагнер», бизнесмена Евгения Пригожина установили памятник ему в полный рост. Об этом стало известно порталу 47news.

Издание опубликовало снимки обелиска из карьерного камня и бронзовой скульптуры. Как удалось разузнать порталу, левый борт куртки Пригожина украшают три звезды Героя — России, ЛНР и ДНР. Официально памятник намерены открыть 1 июня, в день рождения бизнесмена.

Заказчик не пожелал, чтобы на памятнике была фотография главы ЧВК. По информации 47news, согласование работ проводилось с семьей и товарищами Пригожина.

Ранее политолог Сергей Марков исключил причастность бизнесмена к чисткам в Минобороны.

До этого телеканал «Царьград», ссылаясь на собственные источники, заявил о возможной причастности Пригожина к арестам руководителей российского оборонного ведомства.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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