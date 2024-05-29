ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли 2 населенных пункта Грайворонского г.о.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно обстреляли несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в селе Новостроевка-Вторая два дрона-камикадзе атаковали неэксплуатируемый фельдшерско-акушерский пункт. После этого произошло возгорание.

«В поселке Доброполье в результате прилета возле частного жилого домовладения повреждена газовая труба. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ», — написал Гладков.

Глава региона отметил, что в результате атаки никто не пострадал.

Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали три движущихся автомобиля в Белгородской области. Сначала беспилотник ударил по машине в районе села Безымено в Грайворонском округе. Транспортное средство сгорело. Затем дроны атаковали автомобили в селах Вознесеновка и Муром Шебекинского городского округа.