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22:39, 29 мая 2024Россия

ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли 2 населенных пункта Грайворонского г.о.

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно обстреляли несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в селе Новостроевка-Вторая два дрона-камикадзе атаковали неэксплуатируемый фельдшерско-акушерский пункт. После этого произошло возгорание.

«В поселке Доброполье в результате прилета возле частного жилого домовладения повреждена газовая труба. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ», — написал Гладков.

Глава региона отметил, что в результате атаки никто не пострадал.

Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали три движущихся автомобиля в Белгородской области. Сначала беспилотник ударил по машине в районе села Безымено в Грайворонском округе. Транспортное средство сгорело. Затем дроны атаковали автомобили в селах Вознесеновка и Муром Шебекинского городского округа.

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      Евгений Силаев
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