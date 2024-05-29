Желающим попасть на юг россиянам пришлось ночевать на вокзале

Желающим попасть на юг туристам пришлось ночевать на вокзалах Петербурга

Российским туристам, желающим попасть на идущие в южном направлении поезда, пришлось ночевать на вокзалах Санкт-Петербурга. Об этом пишет портал TourDom.

По данным источника, россияне устали обновлять сайт, где билеты на популярные черноморские курорты продаются за считанные минуты. Поэтому они начали приобретать их через кассы. Пассажиры приезжают на вокзалы к 8 утра, когда открываются продажи билетов.

Однако, как отмечает портал, даже этот способ не всегда работает: оказывается, очередь на покупку билетов собирается уже с вечера предыдущего дня. «Сегодня приехала туда в 04:45 и была 17-й, — отметила одна из туристок. — Люди, которые в итоге подошли к окошку первыми, начали занимать с 19 часов вечера».

Девушка заявила, что хотела приобрести билет в купе, но успела только в плацкарт. «Но в целом рада, что вообще теперь смогу уехать», — добавила она.

При этом многие отечественные путешественники не готовы к таким жертвам ради отпуска. По их словам, лучше перейти на посреднические сайты по продажам билетов и переплатить. «Это не такие большие деньги, чтобы ночевать на вокзале», — подчеркнул другой турист.

Ранее на территории Сочи объявили штормовое предупреждение. Так, в среду, 29 мая, в Сочи ожидаются сильные ливни с грозами, а также усиление ветра, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду.

