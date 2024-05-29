Россиян предупредили об угрожающей Сочи опасности

МЧС: на территории Сочи объявили штормовое предупреждение на 29 мая

На территории Сочи объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей курортному городу опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В сообщении ведомства говорится, что в среду, 29 мая, в Сочи ожидаются сильные ливни с грозами, а также усиление ветра, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду.

Более того, спасатели отметили, что на реках и малых водотоках возможны резкие подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, а в горной зоне — сходы селей малого объема.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали жителей и гостей региона соблюдать все необходимые меры безопасности, в частности оставаться в доме, укрытии. «Следите за состоянием отопительной и осветительной систем, в случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы», — отметили они.

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории всего Краснодарского края. В МЧС указали, что 29 мая местами в северо-восточных, северо-западных, юго-восточных, юго-западных, центральных районах Кубани и на Черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

