Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 29 мая

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на популярный курортный регион опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В сообщении ведомства говорится, что в среду, 29 мая, местами в северо-восточных, северо-западных, юго-восточных, юго-западных, центральных районах Кубани (включая муниципальное образование города Краснодар) и на Черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали жителей и гостей региона соблюдать все необходимые меры безопасности. Они напомнили гражданам, что разводить костер нужно на открытых площадках, предварительно окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра. По истечении необходимости он должен быть засыпан землей или залит водой.

«Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или лягте на землю, накрывшись мокрой одеждой, — добавили спасатели. — При сильной задымленности дышать лучше возле земли, при этом рот и нос прикройте любой тканью, сложенной в несколько слоев».

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