Три туриста отправились в Сочи ради серфинга и пропали

TourDom: три туриста отправились в Сочи ради кайтсерфинга и пропали среди волн

Три туриста отправились на отдых в Сочи ради кайтсерфинга и пропали среди волн. Об этом сообщает TourDom.

Отмечается, что жители Уфы взяли необходимое снаряжение в аренду, но, поскольку погода подвела, покататься долго им не удалось — техника перестала подниматься вверх. В какой-то момент дрейфующих туристов уже не было видно с берега. Жена одного из них, оставшаяся на суше, обратилась к спасателям.

Сотрудники МЧС нашли экстремалов в 800 метрах от берега. Помощь медиков им не понадобилась.

Ранее очередного россиянина не выпустили из страны и изъяли у него загранпаспорт из-за опечатки. Турист по имени Магсуд должен был лететь в отпуск с семьей из Москвы в Стамбул.