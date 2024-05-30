«Агрессивных вахов» обвинили в превращении региона России в оплот радикализма

Член СПЧ Кабанов: ваххабиты превращают Дагестан в оплот радикализма

Агрессивные ваххабиты превращают Дагестан в оплот радикализма и культурной нетерпимости. Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Кабанов заявил, что любит Дагестан и не хочет, чтобы этот регион ждала такая судьба.

«Я не хочу, чтобы всякие агрессивные "вахи" с извращенным мировосприятием безнаказанно превращали его в чуждый для России и всех ее граждан регион для радикалов», — написал Кабанов.

Так общественник отреагировал на оскорбительные комментарии жителей Дагестана, в которых те призывали отменить проведение в регионе международного конкурса красоты, а также оскорбляли его участниц, из-за чего мероприятие было перенесено в Москву.

Может, я тоже не в восторге от самой идеи этих конкурсов, тем более сейчас, но безнаказанное поведение и призывы отмороженных радикалов и их оскорбительные лозунги по отношению к женщинам мне не нравятся многократно больше Кирилл Кабанов член СПЧ

Кабанов также задался вопросом о целесообразности выделения Дагестану средств из федерального бюджета на развитие туризма. «Может, сначала надо разобраться с радикалами и русофобами, чтобы приезжающие в регион туристы могли чувствовать себя в безопасности?» — отметил общественник.

Ранее муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохамад заявил, что никаб не является обязательным в исламе. Женщины должны носить хиджаб, то есть покрывать голову, но оставлять открытым лицо, подчеркнул он.