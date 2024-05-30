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16:12, 30 мая 2024Экономика

Богатые россияне назвали основные источники своих доходов

Зарплата оказалась основным источником дохода обеспеченных россиян

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Самыми распространенными источниками доходов обеспеченных семей России оказались зарплата от основной работы (69 процентов), проценты по вкладам (54 процента) и доходы от собственного бизнеса (48 процентов). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование, проведенного экспертами ВШЭ.

Кроме того, еще 30 процентов признались, что располагают доходами от сдачи недвижимости и столько же от процентов по ценным бумагам. Лишь 25 процентов заявили, что получают какие-то выплаты от государства или частных лиц.

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Отмечается, что обеспеченными эксперты ВШЭ сочли те семьи, в которых совокупный доход начинается от 101 тысяч рублей, а средний составляет 227 тысяч рублей.

До этого стало известно, что 53 процента россиян уверены, что их коллективы работают продуктивнее, если работодатель каждый год проводит фиксированное повышение зарплаты. Кроме того, выяснилось, что 26 процентам жителей страны последний раз зарплату повысили несколько лет назад, 21 проценту — в прошлом году, 7 процентам — в нынешнем.

В России тем временем увеличивается количество компаний, которые предпочитают мотивировать сотрудников деньгами, а не ценными бумагами. Это объясняют это тем, что российские компании ушли с зарубежных торговых площадок. Кроме того, из-за экономической неопределенности сотрудники стали реже доверять программам долгосрочного премирования. Энтузиазм у работников вызывает «стабильная история выплат».

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      Кирилл Луцюк
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