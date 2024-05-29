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11:20, 29 мая 2024Экономика

Российские компании стали чаще мотивировать сотрудников деньгами

КФР: в 2024 году работодатели стали вдвое реже поощрять сотрудников акциями

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России растет число компаний, которые предпочитают мотивировать сотрудников деньгами, а не ценными бумагами. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на исследование, проведенное экспертами группы КФР и компании Birge.

С 2022 по 2024 год в России с 40 до 50 процентов выросла доля программ, предполагающих денежные выплаты в качестве поощрения, и почти вдвое (с 42 до 24 процентов) упала доля тех, в которых эту функцию выполняли акции.

Исследователи объясняют это тем, что российские компании ушли с зарубежных торговых площадок. Вдобавок из-за экономической неопределенности сотрудники стали реже доверять программам долгосрочного премирования. Работодатели обнаружили, что энтузиазм у подчиненных чаще вызывает «стабильная история выплат».

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Эксперты также выяснили, что в публичных компаниях денежные выплаты как средство мотивации используются в 52 процентах случаев. В 31 проценте — руководство предпочитает оперировать ценными бумагами. В непубличных соотношение денежных премий к ценным бумагам составляет 48 процентов к 19.

За год в России больше всего выросло количество вакансий в банковском секторе. Количество соответствующих предложений о работе там увеличилось в 3,4 раза, а предлагаемая заработная плата — на 35 процентов. Второе место заняли аудиторы. Третье — коммерческие агенты. Также одна из самых популярных позиций — это менеджер по персоналу.

Российские работодатели также стали предлагать соискателям больше денег. В апреле 2024 года зарплаты на этапе трудоустройства выросли на 10 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

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