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06:29, 14 мая 2024Экономика

Названы самые востребованные офисные вакансии в России

«Авито Работа»: спрос на банковских работников за год вырос более чем в 3 раза

Фото: Arlington Research / Unsplash

Эксперты «Авито Работы» изучили динамику предложений для офисных сотрудников в России, сравнив показатели апреля 2024 года с аналогичным периодом в прошлом году, и составили рейтинг профессий с наибольшим приростом числа вакансий. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Офисной профессией с самым высоким приростом числа вакансий за год стал банковский работник. С апреля 2023 года количество вакансий для них увеличилось в 3,4 раза (+237 процентов). В среднем по России новым сотрудникам готовы предложить зарплату в размере 79 тысяч рублей, что на 35 процентов больше, чем год назад.

На втором месте оказался аудитор. Количество предложений на эту позицию за год возросло на 65 процентов, а средние предлагаемые заработные платы для новых кадров выросли на 17 процентов и составили 81 тысячу рублей в месяц.

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Тройку лидеров по приросту количества вакансий за год замыкает коммерческий агент. Спрос на них увеличился на 53 процента. Новым сотрудникам на эту должность в апреле 2024 года в среднем готовы были предложить 94 тысячи рублей в месяц — средние зарплатные предложения за год выросли на 12 процентов.

Еще одна популярная у работодателей позиция — менеджер по персоналу. В условиях кадрового голода эти специалисты стали требоваться на 36 процентов чаще, а средние предлагаемые им зарплаты в апреле составили 57 тысяч рублей в месяц, что всего лишь на 1 процент больше, чем в том году.

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Далее в топе профессия техника — число вакансий для них выросло на 31 процент, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников повысились на 5 процентов и составили 66 тысяч рублей в месяц.

В топ-10 также вошли менеджер по работе с клиентами с приростом вакансий на 27 процентов, экономист (+25 процентов), менеджер по туризму (+24), ветеринар (+24) и финансист (+21).

Ранее стало известно, что российские компании в 2024 году стали охотнее брать на работу людей с инвалидностью — число вакансий для таких граждан выросло на 45 процентов.

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      Екатерина Смирная
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