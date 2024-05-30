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12:11, 30 мая 2024Мир

Генсек НАТО признал незащищенность США

В НАТО заявили, что США не защищены океанами и поэтому нуждаются в союзниках

Фото: Curtis Means / Reuters

США в недостаточной степени защищены океанами, поэтому нуждаются в союзниках по НАТО для обеспечения своей безопасности. С таким заявлением в интервью La Vanguardia выступил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО полезно для Европы, мы помогали сохранять мир на континенте на протяжении 75 лет. Но это также хорошо для США. Ни одна другая великая держава не имеет более 30 друзей и союзников, как США в НАТО. В мире атомных подводных лодок, кибератак и межконтинентальных ракет одного океана недостаточно, чтобы защитить вас», — сказал глава блока.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае избрания может потребовать от союзников по НАТО увеличить минимальный порог расходов на оборону до трех процентов ВВП.

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      Виктория Кондратьева
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