Глава Крыма дал совет украинским диверсантам

Глава Крыма посоветовал украинским диверсантам заранее составлять завещание

Отправлять на диверсии в Крыму следует лишь тех, кто заранее попрощался с близкими и составил завещание. Такой совет украинским диверсантам дал глава Крыма Сергей Аксенов, его слова опубликованы в видеоролике в его Telegram-канале.

Как заявил чиновник, успеха на полуострове диверсанты добиться не смогут и распрощаются с жизнью. «Противнику ничего здесь не светит», — отметил Аксенов.

Кроме того, чиновник обратился к сотрудникам спецслужб, которые обеспечивают безопасность региона и заявил, что их работа достойна высочайшей оценки, а сами силовики — «профессионалы с большой буквы».

Известно, что террористические акты в Крыму планировались украинскими спецслужбами. Для их осуществления Главное управление разведки Министерства обороны Украины завербовали пять местных жителей.