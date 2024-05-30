Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:46, 30 мая 2024Россия

Глава Крыма дал совет украинским диверсантам

Глава Крыма посоветовал украинским диверсантам заранее составлять завещание

Кадр: «Аксенов Z 82»

Отправлять на диверсии в Крыму следует лишь тех, кто заранее попрощался с близкими и составил завещание. Такой совет украинским диверсантам дал глава Крыма Сергей Аксенов, его слова опубликованы в видеоролике в его Telegram-канале.

Как заявил чиновник, успеха на полуострове диверсанты добиться не смогут и распрощаются с жизнью. «Противнику ничего здесь не светит», — отметил Аксенов.

Кроме того, чиновник обратился к сотрудникам спецслужб, которые обеспечивают безопасность региона и заявил, что их работа достойна высочайшей оценки, а сами силовики — «профессионалы с большой буквы».

Известно, что террористические акты в Крыму планировались украинскими спецслужбами. Для их осуществления Главное управление разведки Министерства обороны Украины завербовали пять местных жителей.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла актриса Анастасия Заворотнюк. Звезда «Моей прекрасной няни» много лет боролась с раком

      Владелец «Пятерочки» выступил против регулирования цен на продукты

      Экс-премьер Швеции предрек разрешение мощи США после победы России на Украине

      Российская компания создала первый образец зарядной станции для электрокара

      В Харьковской области нашли западных наемников и «ярых нацистов»

      Напавшего на таксиста 19 лет назад россиянина приговорили к 25 годам

      Отец Урганта рассказал о работе с Заворотнюк

      Названы подробности о недвижимости Анастасии Заворотнюк

      59-летняя телеведущая показала фанатам фото топлес

      Родители российских школьников рассказали о страхах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше