Глава МАГАТЭ рассказал о сохраняющихся рисках для ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: ЗАЭС продолжает сталкиваться с рисками

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) продолжает сталкиваться с рисками, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Сообщение опубликовано на сайте агентства.

По итогам встреч с представителями «Росатома» Гросси сообщил, что агентство продолжит взаимодействовать как с Украиной, так и с Российской Федерацией по вопросам безопасности ЗАЭС. Он подчеркнул, что станция продолжает сталкиваться с серьезными рисками ядерной безопасности.

«Мы не можем позволить себе ослабить бдительность ни на минуту», — заявил глава МАГАТЭ. Он также отметил, что для возобновления работы станции в будущем потребуются гарантии отсутствия угроз.

Ранее Гросси признал невозможным перезапуск Запорожской АЭС. К таким выводам они пришли по итогам переговоров с гендиректором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.