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13:26, 30 мая 2024Среда обитания

В России создали гайды по поступлению в вузы

ИТМО и Сбер создали подробные гайды по поступлению в российские вузы 

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Университет ИТМО и Сбер представили проект «Поступить по уму». В его рамках партнеры создали подробные гайды по поступлению в российские вузы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте университета.

Проект поможет родителям и детям получить ответ на самые популярные вопросы, связанные с поступлением в вузы России. Рекомендации актуальны как для поступающих в текущем году, так и для тех, кому предстоит выбор университета и профессии в будущем. В том числе гайд расскажет, как выбрать подходящий университет, как получить дополнительные баллы ЕГЭ и как поддержать ребенка во время поступления.

Рекомендации делятся на семь блоков. Это советы про выбор университета, профессии и города для учебы и работы, построение карьеры, психологическая поддержка в период поступления, информация о стипендиях, об образовательном кредите, дополнительных возможностях и другие нюансах, а также о том, что делать при смене планов.

Авторы проекта обещают, что гайды будут постоянно обновляться с учетом актуальный изменений.

Ранее Сбер предложил старшеклассникам принять участие в продуктовом марафоне. Участники события смогут совместно с экспертами банка разработать новые продукты для молодежи.

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