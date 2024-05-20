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17:39, 20 мая 2024Среда обитания

Сбер предложил старшеклассникам разработать новые продукты

Сбер предложил старшеклассникам разработать новые продукты для молодежи

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сбер предложил ученикам старших классов совместно с экспертами банка разработать новые продукты для молодежи. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Желающим принять участие в продуктовом марафоне нужно предложить новый актуальный сервис для молодежи или придумать, как улучшить уже существующий продукт. Затем необходимо заполнить небольшую анкету о себе и подать заявку на сайте SberGraduate.

Кандидаты должны быть старше 14 лет и учиться в 10-11-х классах. Рассматриваются только учащиеся московских школ, так как марафон предполагает очное взаимодействие с экспертами банка. Подчеркивается, что ученики должны быть готовы уделять работе над проектом минимум два часа в день.

По итогам интервью будут отобраны 20 человек. Продуктовый марафон продлится два месяца, за которые школьники освоят проектную терминологию, научатся выстраивать рабочий диалог и решать различные задачи — от исследования и генерации идей до тестирования и презентации продукта.

Участие в проекте будет оплачиваться. А после его окончания школьники получат сертификаты и подарки от Сбера.

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      Александра Качан
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