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19:35, 30 мая 2024Мир

Израиль осудил решение Словении признать Палестину

Глава МИД Израиля Кац осудил решение Словении признать Палестину

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац осудил признание Палестины правительством Словении. По его словам, такой шаг Любляны нанес ущерб словенско-израильским отношениям, сообщает Reuters.

По словам главы израильского МИД, это решение, которое еще требует одобрения словенского парламента, является наградой радикальному палестинскому движению ХАМАС за террор. «Я надеюсь, что словенский парламент отклонит эту рекомендацию», — заявил он.

Кац подчеркнул, что призвание палестинской государственности Любляной усилило заклятого врага Израиля — Иран, а также нанесло ущерб «тесной дружбе между словенским и израильским народами».

Ранее Палестину признали три европейские страны — Испания, Ирландия и Норвегия. В свою очередь, Дания отказалась предпринимать такой шаг.

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      Виктория Кондратьева
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