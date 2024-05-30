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04:31, 30 мая 2024Ценности

Кара Делевинь показала обнаженную грудь в рекламе модного бренда

Фото: @calvinklein / @caradelevingne

Британская модель и актриса Кара Делевинь приняла участие в рекламной кампании модного бренда Calvin Klein. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

31-летняя знаменитость показала фото, на котором предстала в черных трусах и джинсах с низкой посадкой. При этом она повернулась к камере боком и прикрыла рукой обнаженную грудь.

Кроме того, Делевинь поделилась снимком, на котором продемонстрировала подтянутую фигуру в комплекте нижнего белья серого цвета, оформленном широкой черной вставкой. Также она примерила белые бюстгальтер и трусы, накинув на плечи рубашку в тон.

Ранее сообщалось, что Делевинь появилась на публике в наряде с обнажающим грудь вырезом. Тогда модель посетила мероприятие бренда APM Monaco, которое проходило в ресторане Baoli в Каннах, Франция.

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      Мария Винар
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