Кара Делевинь показала обнаженную грудь в рекламе модного бренда

Британская модель и актриса Кара Делевинь приняла участие в рекламной кампании модного бренда Calvin Klein. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

31-летняя знаменитость показала фото, на котором предстала в черных трусах и джинсах с низкой посадкой. При этом она повернулась к камере боком и прикрыла рукой обнаженную грудь.

Кроме того, Делевинь поделилась снимком, на котором продемонстрировала подтянутую фигуру в комплекте нижнего белья серого цвета, оформленном широкой черной вставкой. Также она примерила белые бюстгальтер и трусы, накинув на плечи рубашку в тон.

Ранее сообщалось, что Делевинь появилась на публике в наряде с обнажающим грудь вырезом. Тогда модель посетила мероприятие бренда APM Monaco, которое проходило в ресторане Baoli в Каннах, Франция.