Лавров заявил о согласии Китая укрепить сотрудничество с Россией по обороне

Лавров: Китай согласен укрепить оборонное сотрудничество с Россией

Китай согласен укрепить оборонное сотрудничество с Россией, которое нацелено на усиление международной безопасности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Российско-китайское сотрудничество направлено на укрепление международной безопасности и осуществляется в соответствии с нормами международного права», — рассказал дипломат.

По его словам, подобные меры не направлены против каких-либо третьих стран.

Ранее Лавров заявил, что Россия может принять меры в области ядерного сдерживания в случае размещения США ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Он также добавил, что действия Соединенных Штатов являются проблемой и для Китая из-за чего Москва и Пекин условились наращивать сотрудничество в военной сфере.