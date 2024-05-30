Мужчина посетил баню в чужой стране и пожалел

Пользователь Reddit с ником Bento-Sento рассказал историю о том, как посетил японскую баню и попал в неловкую ситуацию. Он признался, что эта ситуация до сих пор не дает ему покоя.

Мужчина уточнил, что инцидент произошел около семи лет назад, когда он учился на последнем курсе университета. Его учебное заведение предоставило ему возможность посетить Японию по обмену.

В чужой стране рассказчику захотелось посетить традиционную японскую баню. Перед тем, как пойти туда, автор публикации выяснил, что до посещения бани необходимо помыться. При этом мужчина уточнил, что не стал брать с собой мыло и другие средства гигиены, так как думал, что сможет купить их на месте.

Когда пользователь добрался до места, то обнаружил, что при входе в баню не продавались эти товары. Тогда он решил, что они могут быть в самом парильном отделении и, раздевшись догола, зашел внутрь. «Я заметил слева от входа, на столе, небольшую плетеную корзинку, в которой лежало где-то семь кусков мыла. Вот тут-то я и напортачил по-крупному. Я предположил, что это общая корзина для мыла. Я схватил кусок и направился к одной из моек, чтобы приступить к делу», — раскрыл он подробности.

Мужчина уточнил, что эта корзина принадлежала одному из посетителей бани. Он вспомнил, что посетители-японцы смотрели на него с осуждением. Он попытался извиниться, но это не исправило ситуацию. Мужчина рассказал, что из-за случившегося сидел в бане, покраснев, и не понимал, что ему следует делать.

В комментариях пользователи признались, что услышанное позабавило их. «Твоя история заставила меня рассмеяться до слез», — написал один из них.

Ранее другой рассказал на портале, как проверил телефон девушки и узнал о ней неожиданную правду. Он выяснил, что его возлюбленная состояла в отношениях с 60-летним мужчиной.