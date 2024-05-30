Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:56, 30 мая 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о победе России на Ближнем Востоке

Меркурис: визит короля Бахрейна в РФ знаменует провал США на Ближнем Востоке

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Дружественный визит короля Бахрейна Хамада ибн Иса Аль Халифа в Россию и заявление об обращении к Москве по случаю мирной конференции знаменуют провал политики США на Ближнем Востоке. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran.

«США не хотят мирной конференции на Ближнем Востоке. Они полностью монополизировали дипломатию в арабо-израильском вопросе. Но запланированная мирная конференция в Бахрейне разрушит монополию США и отодвинет их на второй план в этой сфере», — заявил Меркулис.

По его словам, США не справились с палестино-израильским конфликтом, из-за чего арабские страны решили найти нового посредника в перемирии.

23 мая президент России Владимир Путин провел переговоры с королем Бахрейна Хамадом бин Иса Аль Халифа. Политики обсудили состояние и перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в различных областях, включая торгово-экономическое, энергетическое и гуманитарное взаимодействие.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Путин дал поручения по бесплатной газификации СНТ. Губернаторов обязали утвердить графики подключения участков

      В Белом доме назвали авторов «формулы мира» Зеленского

      В Польше задержали троих подозреваемых в подготовке диверсий по заказу России

      Дело похитивших и расправившихся над девушкой разведчиков дошло до суда

      Психолог дала совет относительно секса на первом свидании

      Голая девушка прервала секс на пляже и скрылась от полицейских в море

      На Западе заявили о победе России на Ближнем Востоке

      Раскрыты планы США относительно церемонии ООН по погибшему президенту Ирана

      «Роснано» предупредило о риске банкротства

      В Госдуме раскрыли последствия мобилизации заключенных на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше