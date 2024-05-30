На Западе заявили о победе России на Ближнем Востоке

Меркурис: визит короля Бахрейна в РФ знаменует провал США на Ближнем Востоке

Дружественный визит короля Бахрейна Хамада ибн Иса Аль Халифа в Россию и заявление об обращении к Москве по случаю мирной конференции знаменуют провал политики США на Ближнем Востоке. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran.

«США не хотят мирной конференции на Ближнем Востоке. Они полностью монополизировали дипломатию в арабо-израильском вопросе. Но запланированная мирная конференция в Бахрейне разрушит монополию США и отодвинет их на второй план в этой сфере», — заявил Меркулис.

По его словам, США не справились с палестино-израильским конфликтом, из-за чего арабские страны решили найти нового посредника в перемирии.

23 мая президент России Владимир Путин провел переговоры с королем Бахрейна Хамадом бин Иса Аль Халифа. Политики обсудили состояние и перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в различных областях, включая торгово-экономическое, энергетическое и гуманитарное взаимодействие.