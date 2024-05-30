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23:44, 30 мая 2024Мир

США пересмотрели позицию об ударах Киева по России

Politico: США пересмотрели позицию об ударах по РФ из-за наступления на Харьков

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Наступление российских войск в районе Харькова побудило США более серьезно рассмотреть вопрос о санкционировании ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) американскими вооружениями вглубь территории РФ, пишет газета Politico.

Высокопоставленный представитель военных кругов США отметил, что снятие запрета для Киева на удары по целям на российской территории представляет «военную ценность», поэтому о нем может быть объявлено скоро.

«Должностные лица США стали более серьезно рассматривать возможность изменения своей политики после того, как Россия начала наступление на Харьков, второй по величине город Украины», — подчеркнули два источника издания.

Ранее начальник Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил о наступлении России на золочевском направлении.

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      Марина Совина
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