Найденные в Помпеях рисунки раскрыли жестокие подробности гладиаторских боев

The Guardian: в Помпеях нашли детские рисунки гладиаторских боев

Детские рисунки, найденные в руинах города Помпеи, помогли раскрыть жестокие подробности гладиаторских боев. Об этом сообщает The Guardian.

Во время раскопок в I'Insula dei Casti Amanti — квартале археологического парка «Помпеи» — нашли рисунки, предположительно, сделанные углем детьми в возрасте пяти-семи лет. На этой же длинной стене на высоте 20-50 сантиметров обнаружили изображения очертаний рук и двух фигур, играющих с мячом, а также рисунки охоты за животным, похожим на кабана, и двух бойцов, лежащих на земле. Все они были сделаны до извержения вулкана Везувий, который разрушил город в 79 году нашей эры.

Директор археологического парка Габриэль Зухтригель рассказал, что вместе с психологами из Неаполитанского университета имени Федерико II они внимательно изучили находку. Специалисты пришли к выводу, что дети, сделавшие эти рисунки, были непосредственными свидетелями гладиаторских сражений. «Таким образом, они столкнулись с крайней формой зрелищного насилия», — отметили психологи.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Бельгии семья нашла в стене своего дома артефакт, украденный из древних Помпей. Им оказался мраморный фрагмент, на которой изображена сцена землетрясения, произошедшего в городе в 62 году нашей эры.