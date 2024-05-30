Назван российский регион с самым доступным жильем

Проще всего накопить на квартиру жителям Магаданской и Мурманской областей

Накопить на квартиру проще всего жителям Магаданской и Мурманской областей. Регионы с самым доступным вторичным жильем назвали эксперты «Мира квартир», передает РИА Новости.

В Магаданской и Мурманской областях откладывать на покупку квартиры придется меньше четырех лет. Около четырех-пяти лет понадобится для приобретения жилья на Чукотке, в Коми, Ненецком и Ямало-Ненецком АО, Сахалинской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском АО и Еврейской автономной области. В этих регионах жилье стоит примерно четыре-семь миллионов рублей, а жители получают высокие зарплаты.

Дольше всего откладывать на жилье придется в Дагестане (15 лет), Севастополе и Крыму (14 лет). В Москве можно накопить на жилье чуть больше, чем за 10 лет, а в Санкт-Петербурге — почти за 9 лет.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом ситуация улучшилась. Раньше средний россиянин должен был откладывать на квартиру на полгода дольше. У москвичей срок накопления снизился на два года, у жителей Петербурга — почти на два года. «Это значит, что рост зарплат все-таки немного обгоняет рост цен на вторичку и квартиры становятся доступнее», — резюмировал гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

Сейчас средняя стоимость квартиры на вторичном рынке России составляет 5,5 миллиона рублей. При этом средний заработок россиянина достигает 78,4 тысячи рублей. Так, средний гражданин страны может накопить на жилье почти за шесть лет.

Ранее застройщики допустили, что отказ от строительства малогабаритных квартир и студий сделает жилье менее доступным.