Несовершеннолетних украинцев заставят вернуться в страну ради учета в военкомате
Учащиеся или проживающие за границей 17-летние украинцы должны будут вернуться в страну, чтобы встать на учет в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сделать это удаленно нельзя. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на Минобороны Украины.
На Украине юноши, которым исполнилось 17 лет, получают повестки в ТЦК с требованием встать на воинский учет. Это касается и тех, кто в настоящее время проживает за границей.
Как отмечают в издании, недавно введенная опция по обновлению данных через сервис «Резерв+» работает только для тех, кто уже стоит на учете. Если этого не было сделано, то военнообязанный должен обратиться в ТЦК по месту регистрации.
Ранее стало известно, что на Украине начнут штрафовать мужчин, которые появляются в общественных местах без военно-учетного документа. В период проведения мобилизации они обязаны предъявлять его по требованию представителей ТЦК.