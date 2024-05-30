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17:27, 30 мая 2024Бывший СССР

Несовершеннолетних украинцев заставят вернуться в страну ради учета в военкомате

МО Украины: 17-летние парни должны вернуться в страну и встать на воинский учет

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Учащиеся или проживающие за границей 17-летние украинцы должны будут вернуться в страну, чтобы встать на учет в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сделать это удаленно нельзя. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на Минобороны Украины.

На Украине юноши, которым исполнилось 17 лет, получают повестки в ТЦК с требованием встать на воинский учет. Это касается и тех, кто в настоящее время проживает за границей.

Как отмечают в издании, недавно введенная опция по обновлению данных через сервис «Резерв+» работает только для тех, кто уже стоит на учете. Если этого не было сделано, то военнообязанный должен обратиться в ТЦК по месту регистрации.

Ранее стало известно, что на Украине начнут штрафовать мужчин, которые появляются в общественных местах без военно-учетного документа. В период проведения мобилизации они обязаны предъявлять его по требованию представителей ТЦК.

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      Алевтина Запольская
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