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17:59, 30 мая 2024Силовые структуры

Очередной иск на 30 миллионов рублей за «голую вечеринку» Ивлеевой отклонили

Суд отклонил иск на 30 млн руб. к клубу «Мутабор» за «голую вечеринку» Ивлеевой

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Лефортовский суд Москвы отклонил очередной иск на сумму 30 миллионов рублей, поданный к «Арт Центру» (клуб «Мутабор») за проведение «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Компенсации морального вреда требовал истец Сергей Алясов, однако суд не нашел оснований для выплаты ему денежных средств.

21 мая сообщалось, что суд в Москве оштрафовал участника «голой вечеринки» Павла Бабака за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Суд обязал его выплатить административный штраф в размере 200 тысяч рублей. Бабак позировал на камеру, облизывая носок, надетый на половой орган другого участника мероприятия, рэпера Николая Васильева (Vacio).

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор». Ее посетили звезды российского шоу-бизнеса, которые пришли на мероприятие в откровенных нарядах. Кадры с праздника попали в сеть и возмутили общественность. Впоследствии многие артисты, побывавшие на вечеринке, столкнулись с отменой концертов и лишились рекламных контрактов. Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей.

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      Любовь Ширижик
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