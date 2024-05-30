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14:09, 30 мая 2024Культура

Консультировавший семью Заворотнюк профессор раскрыл особенности ее лечения

Профессор Чумаков: благодаря терапии состояние Заворотнюк ухудшалось медленнее
СюжетУмерла Анастасия Заворотнюк

Фото: Natalia Shakhanova / Globallookpress.com

Благодаря терапии состояние российской актрисы, звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк ухудшалось гораздо медленнее, чем если бы она отсутствовала, рассказал консультировавший семью артистки член-корреспондент РАН, профессор, заведующий лабораторией пролиферации клеток Петр Чумаков. Об особенностях лечения Заворотнюк он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Глиобластома — это злокачественная опухоль мозга. Сейчас вылечиться от нее невозможно. Единственное, что делают после того, как обнаруживается заболевание, это проводится хирургическое удаление опухоли, лучевая терапия этого места, которое удалено, чтобы убить раковые клетки, которые могли остаться еще в этой области. После проводится несколько курсов химиотерапии, и практически всегда через несколько месяцев возникает рецидив, то есть вторичный рост», — рассказал Чумаков.

Профессор отметил, что в некоторых случаях рецидива делают повторную операцию, если это возможно, а если невозможно, то дают вторую линию химиотерапии, которая всегда заканчивается устойчивостью к препарату, что приводит к росту опухоли.

Время жизни таких пациентов — год-полтора

Петр Чумаковчлен-корреспондент РАН, профессор, заведующий лабораторией пролиферации клеток

«У Анастасии Заворотнюк было именно такое заболевание. Она прошла две хирургии, прошла полностью курс химиотерапии, лечилась, в том числе за рубежом. После этого она вернулась в Москву и обратилась одновременно к нам и в Санкт-Петербург в Институт онкологии имени Петрова, где ей сделали на основании ее опухолевых клеток персонифицированную вакцину. То есть это вакцина, которая стимулирует иммунитет против собственных опухолевых клеток пациента. И вот она проходила эту терапию. Насколько я знаю, ее состояние постепенно ухудшалось, но гораздо медленнее, чем если бы это было в отсутствие терапии», — добавил он.

Утром в четверг, 30 мая, родные Анастасии Заворотнюк сообщили о ее смерти. Актриса умерла после продолжительной болезни: в 2019 году у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга.

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      Алена Шевченко
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