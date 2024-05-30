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09:34, 30 мая 2024Экономика

Рост цен на яйца объяснили словами «петухи есть, а рук нет»

Глава X5 Лобачева объяснила рост цен на яйца птичьим гриппом и нехваткой кадров

Фото: Sergey Bulkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Тремя основными причинами роста цен на яйца, который наблюдался в прошлом году, стали вспышка птичьего гриппа, падение курса рубля и нехватка кадров на предприятиях отрасли. Об этом в интервью РБК рассказала глава X5 Group Екатерина Лобачева.

«Петухи есть, а рук нет», — образно объяснила она. Такие факторы привели к заметному росту стоимости продукта у производителей, при этом падение выпуска оказалось меньше увеличения спроса.

Нехватка яиц на полках магазинов породила дополнительный потребительский ажиотаж и довела цены до уровня, который потребовал вмешательства на высшем уровне, добавила Лобачева.

По ее словам, осенью цена закупки для сетей магазинов X5 («Пятерочка», «Перекресток») выросла на 40 процентов, а каждое четвертое заказанное яйцо не доезжало до конечной точки. Ситуация с предложением стабилизировалась после того, как удалось наладить импорт, а фабрики начали восстанавливать объемы производства.

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Глава ретейлера считает, что избежать подобных ситуаций в будущем можно будет за счет плотного взаимодействия с поставщиками, сотрудничества с мелкими фермерами и лучшего прогнозирования спроса. В том числе в компании переходят на создание агрегаторов, в рамках которых мелкие хозяйства производят продукцию специальное под нужды Х5, а та гарантирует им спрос по заранее известным ценам. Впрочем, в отношении яиц такого агрегатора пока нет.

За рост цен на яйца в декабре прошлого года перед россиянами извинился президент страны Владимир Путин. В ходе прямой линии он объяснил ситуацию сбоем в работе правительства. Глава государства уточнил, что цены увеличились вслед за спросом, а вот объемы производства сохранились на прежнем уровне.

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      Платон Щукин
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