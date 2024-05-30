Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:12, 30 мая 2024Мир

Поддержку ударов по России назвали шагом к мировой войне

Ле Пен: поддержка Макроном ударов Украины по России — шаг к мировой войне

Фото: Ana Beltran / Reuters

Поддержка украинских ударов по российской территории, о которой заявляет президент Франции Эммануэль Макрон, есть очередной шаг к новой мировой войне. Об этом заявила глава французской парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире радиостанции Franceinfo.

«Макрон хочет, чтобы Франция вступила в войну... Я против этого и считаю, что это создает колоссальный риск для безопасности французов. Так же, как США и Германия, я против разрешения Украине использовать поставляемые западные вооружения, чтобы поражать цели на российской территории. Это механизм вступления в третью мировую войну. Я против всего, что может создать риск мирового конфликта, где Франция будет на передовой», — рассказала она, также призвав стороны конфликта к переговорам.

Ранее Макрон заявил, что Украине нужно разрешить атаковать западным оружием военные объекты на территории России. По его словам, украинцы могут и должны поражать объекты, с которых запускаются российские ракеты.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла актриса Анастасия Заворотнюк. Звезда «Моей прекрасной няни» много лет боролась с раком

      В России обнаружили картель продавцов наушников

      Пятое дело заведено против сжегшего паспорт России певца из-за слова «ублюдки»

      Поддержку ударов по России назвали шагом к мировой войне

      Генсек НАТО признал незащищенность США

      Составлен рейтинг стран по обеспеченности банковскими услугами

      Российская фигуристка ответила на вопрос о смене гражданства

      Китай пригрозил Тайваню войной из-за объявления независимости

      В России захотели ограничить продажу алкоголя в duty free на внутренних рейсах

      Наблюдавший Заворотнюк профессор рассказал о ее лечении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше