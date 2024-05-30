Поддержку ударов по России назвали шагом к мировой войне

Ле Пен: поддержка Макроном ударов Украины по России — шаг к мировой войне

Поддержка украинских ударов по российской территории, о которой заявляет президент Франции Эммануэль Макрон, есть очередной шаг к новой мировой войне. Об этом заявила глава французской парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире радиостанции Franceinfo.

«Макрон хочет, чтобы Франция вступила в войну... Я против этого и считаю, что это создает колоссальный риск для безопасности французов. Так же, как США и Германия, я против разрешения Украине использовать поставляемые западные вооружения, чтобы поражать цели на российской территории. Это механизм вступления в третью мировую войну. Я против всего, что может создать риск мирового конфликта, где Франция будет на передовой», — рассказала она, также призвав стороны конфликта к переговорам.

Ранее Макрон заявил, что Украине нужно разрешить атаковать западным оружием военные объекты на территории России. По его словам, украинцы могут и должны поражать объекты, с которых запускаются российские ракеты.