Премьер-министр Грузии заявил о недопущении Майдана в стране

Премьер-министр Грузии Кобахидзе: никто не добьется Майдана в стране

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что никто не добьется Майдана в стране, как это было на Украине. Его слова передает «Sputnik Грузия».

«Если проводить параллель между Майданом и происходящими в Грузии процессами, хочу сказать, что никто не добьется Майдана в Грузии», — заявил Кобахидзе.

По его словам, последствиями Майдана на Украине стало назначение правительства страны извне, а те, кто это сделал, не взяли на себя ответственности за последующие события.

«Больше всего нам надо беречь независимость нашей страны, потому что никто не возьмет на себя ответственность за защиту интересов нашей страны», — заключил политик.

Ранее Кобахидзе заявил, что принятый парламентом Грузии закон «О прозрачности иностранного влияния», также известный как закон об иноагентах, улучшит условия вступления страны в ЕС. Кроме того, Кобахидзе отметил, что принятие закона об иноагентах укрепит суверенитет республики.