Путин оценил идею создания памятника из советских монет
Президент России Владимир Путин оценил идею создания памятника из советских монет в память о героях Великой Отечественной войны и назвал инициативу хорошей. Его слвоа приводит РИА Новости.
После церемонии вручения государственных наград в Кремле директор благотворительного фонда, гражданин Белоруссии Алексей Талай рассказал главе государства о подобном памятнике в Минске. Он отметил, что в сплав попало полмиллиона советских монет от нынешних поколений белорусов и россиян.
Талай добавил, что в проекте поучаствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко и его семья. Он также спросил, можно ли получить монетку и от российского лидера. Путин пообещал дать свою монетку.
Белорусский деятель выразил надежду на то, что подобный памятник появится и в Москве. «Хорошая идея... Вам спасибо за предложение», — одобрил глава государства.
В марте 2023 года стало известно, что Ленинградская область подготовит площадку для Мемориального комплекса жертвам фашизма в Гатчине.