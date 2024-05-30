Путин назвал хорошей идею создания памятника из советских монет

Президент России Владимир Путин оценил идею создания памятника из советских монет в память о героях Великой Отечественной войны и назвал инициативу хорошей. Его слвоа приводит РИА Новости.

После церемонии вручения государственных наград в Кремле директор благотворительного фонда, гражданин Белоруссии Алексей Талай рассказал главе государства о подобном памятнике в Минске. Он отметил, что в сплав попало полмиллиона советских монет от нынешних поколений белорусов и россиян.

Талай добавил, что в проекте поучаствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко и его семья. Он также спросил, можно ли получить монетку и от российского лидера. Путин пообещал дать свою монетку.

Белорусский деятель выразил надежду на то, что подобный памятник появится и в Москве. «Хорошая идея... Вам спасибо за предложение», — одобрил глава государства.

В марте 2023 года стало известно, что Ленинградская область подготовит площадку для Мемориального комплекса жертвам фашизма в Гатчине.

