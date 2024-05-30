Россиянам показали обнаруженный девять лет назад клад

Музей в Гусеве выставил на показ найденный в 2015 году клад

Музей в городе Гусев в Калининградской области открыл выставку «Сюжеты Гумбинненского сражения». Об этом сообщает портал Gusev-online.

Посетители выставки увидят находку, сделанную волонтерами «Технополиса GS». В 2015 году они обнаружили под постаментом разрушенного памятника воинам Первой мировой войны в поселке Енцунен металлический ящик. Руководитель группы Валерий Гусаров передал клад музею.

В ящике обнаружили монеты и денежные купюры эпохи Веймарской республики, удостоверение и значок воинского объединения «Енцунен-Тракенен», немецкие и восточно-прусские газеты, выпущенные в 1928 году, а также рукописное послание потомкам.

Посетители музея смогут рассмотреть содержимое ящика и прочесть текст послания.

В апреле тульский реставратор Владимир Глазков нашел неожиданный клад в уланском мундире. Речь идет о кредитном билете 1909 года выпуска, которым можно было расплачиваться как обычными деньгами, а также обменять на золото в банке.