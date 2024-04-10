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18:48, 10 апреля 2024Моя страна

Тульский реставратор нашел неожиданный клад в уланском мундире

Реставратор из Тулы Владимир Глазков нашел редкую 25-рублевую банкноту в мундире

Кадр: страница «Вести - Тула» во ВКонтакте

Тульский реставратор Владимир Глазков нашел неожиданный клад в уланском мундире. Об этом он рассказал в программе «Вести-Тула», опубликованной в сообществе во «ВКонтакте».

Речь идет о кредитном билете 1909 года выпуска, которым можно было расплачиваться как обычными деньгами, а также обменять на золото в банке. Редкая 25-рублевая банкнота, по словам мастера, нашлась между проклеенной холстиной для жесткости воротника.

«На стыке подкладки воротника и мундира я и обнаружил разошедшийся шов. Не знаю, что заставило меня заглянуть внутрь — наверное, врожденное любопытство. В этом месте на воротнике снаружи нашито украшение из тканой тесьмы, так называемая петлица, подложенная проклеенной тканью. (...) Пригляделся — а бумага не простая, с характерным узором. Взял пинцет и аккуратно извлек из воротника банкноту в 25 рублей», — рассказал россиянин.

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При этом известно, что данная находка с изображением императора Александра III является редкой, поскольку со времен Российской империи подобных купюр не осталось.

Как удалось выяснить, владельцем был рядовой легкой кавалерии Василий Казаков, который носил мундир1900 года.

В мае 2023 года в Керчи нашли клад эпохи Александра Македонского. Директор Восточно-Крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина уточнила, что 26 монет относятся к эпохе Александра Невского, а еще четыре — его слабоумного брата Филиппа III Арридея, наследовавшего престол.

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      Екатерина Ештокина
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