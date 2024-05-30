Россиянам предложили поселиться в слоне

Дом в виде слона предложили арендовать в Чехове

В подмосковном городе Чехове выставили в аренду дом в виде слона. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито Недвижимость».

Трехэтажный дом полностью повторяет форму настоящего слона. Он располагается на участке в семь соток. Площадь самого жилья составляет 95 квадратных метров, в нем три спальни, четыре санузла, кухня-гостиная с панорамными окнами и лаунж-зона. Снаружи есть место для жарки шашлыка и парковка.

Собственник предлагает гостям поселиться в необычном доме за восемь тысяч рублей в сутки. Арендная ставка варьируется в зависимости от дня въезда и количества гостей. Кроме того, арендаторам предлагаются дополнительные услуги за отдельную плату, в том числе отдых в бане.

Ранее Новосибирске выставили в аренду квартиру в египетском стиле. Поселиться в ней можно за 150 тысяч рублей в месяц.