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13:42, 30 мая 2024Экономика

Россиянам предложили поселиться в слоне

Дом в виде слона предложили арендовать в Чехове

Скрин: Avito

В подмосковном городе Чехове выставили в аренду дом в виде слона. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито Недвижимость».

Трехэтажный дом полностью повторяет форму настоящего слона. Он располагается на участке в семь соток. Площадь самого жилья составляет 95 квадратных метров, в нем три спальни, четыре санузла, кухня-гостиная с панорамными окнами и лаунж-зона. Снаружи есть место для жарки шашлыка и парковка.

Собственник предлагает гостям поселиться в необычном доме за восемь тысяч рублей в сутки. Арендная ставка варьируется в зависимости от дня въезда и количества гостей. Кроме того, арендаторам предлагаются дополнительные услуги за отдельную плату, в том числе отдых в бане.

Ранее Новосибирске выставили в аренду квартиру в египетском стиле. Поселиться в ней можно за 150 тысяч рублей в месяц.

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      Александра Качан
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