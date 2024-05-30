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08:26, 30 мая 2024Россия

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества со старыми номерами

Кузьменко: в новой схеме мошенничества используются старые сим-карты

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Мошенники разработали новую схему, в которой используются старые сим-карты, поступившие в повторную продажу. Об этом сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы (ЦЦЭ) Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с РИА Новости.

По его словам, злоумышленники покупают старые сим-карты, после чего с помощью привязанного к ним номера восстанавливают доступ к «Госуслугам», банковским приложениям и другим сервисам. На новую схему мошенничества поступили жалобы в ЦЦЭ.

Эксперт подчеркнул, что пользователи периодически не отвязывают аккаунты от старых номеров. Это создает дополнительные проблемы, ведь полученные персональные данные можно использовать в преступных целях, отметил Кузьменко.

«Включите двухфакторную аутентификацию там, где это возможно сделать. Это усложнит доступ к вашим учетным записям для мошенников. Регулярно меняйте пароли на своих учетных записях. Создавайте сложные пароли», — посоветовал руководитель ЦЦЭ.

Ранее эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Владимир Ким в разговоре с «Лентой.ру» предупредил о всплеске связанного с ЕГЭ мошенничества. По его словам, в Telegram, «ВКонтакте» и в даркнете появляются якобы готовые варианты заданий для экзамена, стоимость вариантов может составлять от нескольких до десятков тысяч рублей.

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      Евгений Силаев
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