Россиянам рассказали о самом полезном способе приготовления окрошки

Гастроэнтеролог Кашух: самая полезная окрошка — на кефире

Гастроэнтеролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала россиянам, какая окрошка самая полезная, а также с какого возраста ее можно давать детям. Ее слова приводят «Известия».

В традиционный рецепт супа входят овощи (редис, вареный картофель, свежие огурцы), мясо или колбаса, вареные яйца и зелень с солью. Заправить окрошку можно квасом или кефиром. По словам Кашух, с точки зрения диетологии, полезней кефир, так как напиток содержит полезные бактерии, помогающие нормализовать работу желудочно-кишечного тракта.

«Для окрошки подойдет кефир любой жирности. Если "бульон" окажется слишком густым, то его можно разбавить обычной питьевой водой. У окрошки на квасе свои плюсы. В состав натурального кваса естественного брожения входят витамины, минералы, незаменимые аминокислоты и полезные бактерии, которые также способствуют поддержанию нормальной микрофлоры кишечника», — рассказала она.

При этом магазинные квасы, отметила врач, не лучший выбор, так как в них добавляют большое количество сахара, который навредит страдающим диабетом и кариесом, и консервантов, способных спровоцировать аллергическую реакцию.

Незаправленную окрошку следует хранить в холодильнике не более 24 часов — при условии, что в холодильном отсеке поддерживается температура от плюс четырех до плюс шести градусов, а смесь упакована в герметичный контейнер. Готовую окрошку следует употреблять сразу же.

«От окрошки лучше воздержаться людям с обострением панкреатита, а также тем, кто страдает мочекаменной болезнью или от язвенной болезни желудка. После употребления этого блюда неприятные симптомы (боль в животе, нарушение дефекации, ощущение переполненности живота, тошнота и рвота) могут проявиться. Детям окрошку лучше давать с двух лет. Это блюдо многокомпонентно, поэтому у ребенка уже должны быть введены в рацион все продукты, которые входят в состав окрошки», — добавила специалист.

Сделать окрошку более полезной можно, если использовать нежирные сорта мяса вместо колбасы, сварить картофель в мундире и затем почистить, а вместо соли использовать больше специй и пряностей.

Ранее сообщалось, что продукты из базового набора для приготовления окрошки в России в среднем подорожали на десять процентов.