Россиянам рассказали о подорожании окрошки

АТОЛ: ингредиенты для приготовления окрошки подорожали на 10 процентов

Продукты из базового набора для приготовления окрошки в России в среднем подорожали на десять процентов. Об изменении стоимости ингредиентов для традиционного летнего супа рассказали аналитики АТОЛ, изучив данные продаж по 5,6 миллиона чеков (материал есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Заметнее всего выросли цена за упаковку яиц — за год ее средняя стоимость увеличилась на 40 процентов, до 121 рубля. Больше по сравнению с маем 2023 года придется заплатить также за квас (на 20 процентов) и редис (на 17 процентов) — эти продукты сейчас можно купить по цене 110 рублей за бутылку и 100 рублей за 0,5 килограмма соответственно.

Средняя стоимость палки вареной колбасы составляет 412 рублей, килограмм огурцов можно приобрести за 196 рублей, а картофеля — за 102 рубля. Вместо кваса заправить окрошку россияне могут также таном (96 рублей за бутылку), айраном (95 рублей) или кефиром (78 рублей). Упаковка сметаны в мае 2024 года обойдется в среднем в 102 рубля.

Ранее РИА Новости со ссылкой на подсчеты аналитиков Центра стратегических разработок (ЦСР) сообщило, что в 2024 году году средняя стоимость основных блюд и продуктов для пасхального стола составила 443 рубля. Дороже всего праздничный стол обошелся жителям Мордовии и Липецкой области, дешевле всего — россиянам из Чукотского автономного округа.