Россиянин получил четыре года колонии за истязание трех детей сожительницы

В Иркутске мужчину осудили на четыре года за истязание трех детей сожительницы

В Иркутске суд приговорил к четырем годам лишения свободы 31-летнего мужчину за истязание пятилетнего сына, трехлетней и шестилетней дочерей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Мужчина признан виновным по пунктам «а,г» части 2 статьи 117 («Истязание») и пунктам «б,з», части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, с марта по август 2023 года мужчина в квартире дома на Юбилейном проспекте регулярно избивал руками и ремнем с металлической пряжкой детей сожительницы. В силу возраста они не могли оказать сопротивление. Также в августе осужденный избил по груди трехлетнюю потерпевшую из-за непослушания. Он нанес ей тяжкий вред здоровью. Родственница нападавшего вызвала скорую, узнав о случившемся. Тогда мужчину задержали и арестовали.

Отмечается, что дело против матери пострадавших об оставлении в опасности и неисполнении обязанности по воспитанию несовершеннолетних находится на рассмотрении в суде.

Ранее Тракторозаводской районный суд Волгограда арестовал Эдуарда Геворкова и Анастасию Солнышкину за то, что они избивали пятилетнего сына и тушили о него сигареты.