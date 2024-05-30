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13:45, 30 мая 2024Ценности

Российский стилист назвала трендом спортивные костюмы в эстетике Олимпиады-80

Стилист Хохлова: спортивные костюмы в эстетике Олимпиады-80 станут трендом лета

Фото: ToKa74 / Shutterstock / Fotodom

Российская стилистка магазинов Nonconform Анастасия Хохлова назвала модные тренды на лето 2024 года. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам специалистки, популярным вновь стал спортивный стиль, однако в переосмысленном варианте. «Сегодня писком моды считается old sport — эстетика, навеянная спортивной одеждой второй половины XX века», — пояснила она, посоветовав присмотреться к показам 2017 года дизайнера Гоши Рубчинского.

Так, среди подобных предметов гардероба — теннисные футболки, бомберы, спортивные костюмы в стиле Олимпиады 1980 года и олдскульные сникеры. При этом при составлении образа предпочтительно их сочетать с базовыми вещами, отметила эксперт.

В то же время актуальными оказались пижамные элементы в повседневных нарядах. Например, свободные шелковые брюки и широкие хлопковые рубашки пастельных оттенков будут уместны в том числе при походе в ресторан.

«Чтобы придать образу строгости, можно надеть украшения или выбрать контрастную обувь: ретрокроссовки, белые кеды или остроносые туфли с каблуком kitten heel [расширенные к основанию пятки миниатюрные шпильки высотой до пяти сантиметров]», — указала Хохлова.

Кроме того, комфортные образы помогут создать занимающие лидирующие позиции в рейтингах модной обуви биркенштоки (видоизмененные ортопедические шлепанцы, подошва которых адаптирована к форме стопы, — прим. «Ленты.ру»). В свою очередь, разнообразить гардероб получится посредством одежды с принтом в виде различных полос, которые можно сочетать в одном наряде. Также эксперт внесла в перечень трендов так называемые наивные принты, вдохновленные детскими рисунками, например цветочные узоры и сердца.

«Но обращаться с этим трендом нужно осторожно: лучше использовать принт в качестве акцента, а не основы образа. Например, кроссовок или кед с наивным цветочным узором достаточно, чтобы выглядеть стильно и необычно», — предостерегла специалистка.

Ранее в мае стилист Алеко Надирян назвал цветные пластыри на ногах новым трендом в 2024 году.

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      Алина Гостева
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